Медведи Московского зоопарка вышли из зимней спячки

Москва, 3 апреля. Медведи Московского зоопарка пробудились после зимней спячки. Два гималайских медведя, а также бурая камчатская медведица провели во сне около четырех месяцев.

За время нахождения во сне звери потеряли примерно 25% массы тела. Сейчас каждый гималайский медведь весит около 250 килограммов. Масса бурой медведицы составляет почти 400 килограммов.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что сейчас проснувшимся животным дают в основном растительную пищу. Рацион медведей преимущественно состоит из фруктов и сухофруктов. Звери чувствуют себя хорошо, но еще выглядят немного сонными.

«Чтобы полностью прийти в себя и вернуться к привычному ритму жизни, косолапым потребуется несколько недель», — сообщила Светлана Акулова.

В ближайшее время меню медведей будет расширяться. Животные постепенно начнут употреблять в пищу мясо, рыбу, крупы, орехи и все необходимые добавки. Увидеть пробудившихся медведей можно на «Острове зверей», расположенном на новой территории зоопарка, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее весеннее солнце разбудило сурков Московского зоопарка. Животные вышли из спячки в первые дни марта, проведя во сне почти пять месяцев.