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В Москве неизвестные угнали «ГАЗель» с партией носков, устроив ДТП

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В Москве неизвестные угнали «ГАЗель» с партией носков, устроив ДТП

Москва, 3 апреля. Неизвестные преступники угнали «ГАЗель» с партией носков в Москве. Чтобы завладеть автомобилем, налетчики устроили ДТП на 16 километре МКАД.

Инцидент произошел вечером 2 апреля. Неизвестные, находящиеся в автомобиле марки Opel, спровоцировали аварию с «ГАЗелью», доставлявшей партию носков в торговый центр. После этого преступники завладели грузовой машиной, угрожая водителю ножом.

Мужчину налетчики посадили в свой автомобиль и увезли в сторону рынка «Садовод». Затем преступники высадили водителя «ГАЗели» и скрылись в неизвестном направлении. Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили похищенный грузовик в рамках плана «Перехват». Машина была брошена на 18-м километре внутренней стороны МКАД. Носков в кузове автомобиля уже не было. По факту инцидента проводится проверка, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в столице неизвестный угнал у безработного мужчины автомобиль Range Rover. Пострадавший оценил ущерб в 6 миллионов рублей.

Автор: Василиса Бойко
Источник: РИАМО
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