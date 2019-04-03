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Вооруженные налетчики отобрали у безработного москвича 2,5 миллиона рублей

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Вооруженные налетчики отобрали у безработного москвича 2,5 миллиона рублей

Москва, 3 апреля. Четыре человека с пистолетами напали на безработного москвича на юго-западе столицы. Преступники отобрали у мужчины личные вещи и 2,52 миллиона рублей.

Сообщение об ограблении поступило в правоохранительные органы 1 апреля около 23.00. Инцидент произошел возле дома 36, корпус 3 по Болотниковской улице в столичном районе Зюзино. Четверо неизвестных в масках открыто похитили имущество мужчины 1983 года рождения, угрожая пострадавшему оружием. После ограбления преступники скрылись на автомобиле BMW 750i. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

Ранее безработная жительница столицы лишилась сумки с 4 миллионами рублей. Неизвестный преступник вырвал ценный груз из рук женщины на востоке Москвы.

Автор: Василиса Бойко
Источник: РИАМО
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