В Москве ограничат продажу алкогольных напитков на майские праздники

Москва, 3 апреля. Москвичи и гости города не смогут купить спиртное вблизи мест проведения мероприятий, посвященных майским праздникам. Также под ограничение попали безалкогольные напитки в стеклянной таре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Массовые мероприятия пройдут в столице 1, 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая. Ограничения продажи напитков коснутся только магазинов, расположенных вблизи мест празднования. Временный запрет вводится для профилактики травм и различных правонарушений.

Ранее эксперты составили рейтинг пяти самых популярных малых городов для путешествий на майские праздники. Список возглавил город Осташков Тверской области.