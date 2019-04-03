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Московские власти присвоили названия четырем новым станциям метро

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Московские власти присвоили названия четырем новым станциям метро

Москва, 3 апреля. Московские власти официально утвердили названия для четырех новых станций столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Наименования получила станция «Внуково», которая станет конечной на Солнцевской линии Московского метрополитена. Также были присвоены названия двум станциям Большой кольцевой линии: «Мневники» и «Карамышевская». Официальное наименование «Коммунарка» получила будущая южная конечная станция Сокольнической ветки. Названия были утверждены во время очередного заседания Президиума столичного правительства.

Ранее сообщалось, что с 6 по 10 апреля закроют восемь станций Московского метрополитена. Пассажирам будет недоступен отрезок Таганско-Краснопресненской линии от станции «Пролетарская» до станции «Котельники».

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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