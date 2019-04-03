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Массовое ДТП произошло в Москве, есть пострадавшие

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Массовое ДТП произошло в Москве, есть пострадавшие

Москва, 3 апреля. Три человека пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия с участием восьми транспортных средств на МКАД на западе российской столицы, частично было перекрыто движение. Об этом в среду рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.

По имеющимся данным, при столкновении восьми машин на 51-м километре МКАД различные травмы получили три человека.

Уточняется, что после аварии перекрывалось транспортное движение на четырех полосах из пяти. В настоящее время причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в конце марта три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Москве. Авария произошла возле дома 86 по проспекту Вернадского. Сообщалось, что столкнулись две легковушки — BMW и Kia.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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