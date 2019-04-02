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Парковщик выстрелил в глаз водителю в Москве

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Парковщик выстрелил в глаз водителю в Москве

Москва, 2 апреля. На улице Щепкина в Москве между водителем и парковщиком произошел конфликт, спор перерос в потасовку, в ходе которой парковщик выстрелил москвичу в глаз.

Инцидент произошел 1 апреля. Пострадавший заявил, что он пытался помешать парковщику зафиксировать нарушение. Конфликт привел к драке. В этот момент мужчина выхватил, предположительно, газовый пистолет и выстрелил в водителя.

Тридцатилетний москвич попал в больницу. Оба участника конфликта были госпитализированы. Ранее в Москве на одной из улиц заметили автомобили такси с двумя одинаковыми номерами.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: РЕН ТВ
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