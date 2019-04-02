Убившего пять женщин в московских парках маньяка осудили пожизенно



Москва, 2 апреля. Суд приговорил к пожизненному заключению серийного убийцу, его жертвами стали пять женщин, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

Суд приговорил преступника к отбыванию наказания в колонии особого режима. С него взыщут в пользу матери одной из погибших 5 млн. рублей. По данным суда, с января по апрель 2015 года подсудимый совершил разбойные нападения на выслеживаемых им женщин.

В марте 2015 года он ударил ножом 35-летнюю женщину в Измайловском парке. Ему удалось долгое время скрываться, но следственные органы восстановили цепочку из серии преступлений и вычислили почерк убийцы.

Позднее преступник бежал за границу, его экстрадировали в Россию в декабре 2017 года. В ходе предварительного следствия злоумышленник признал вину во всех эпизодах инкриминируемого ему преступления.