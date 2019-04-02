Москвичей пригласили на первый «Космический диктант» 12 апреля



Москва, 2 апреля. Первый «Космический диктант» планируется провести в Москве 12 апреля, сообщил президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федор Юрчихин.

В День космонавтики москвичей приглашают принять участие в диктанте, посвященном освоению космоса. Проверить свои знания могут люди всех возрастов.

12 апреля исполняется 58 лет со дня полета в космос советского летчика-испытателя Юрия Гагарина. По всей стране проходит единый «Гагаринский урок».

Гагарин был первым человеком, который открыл эпоху орбитального пилотирования. Вместе с ним в историю вошел и корабль «Восток». Гагарин стал человеком, представлявшим советскую космонавтику во всем мире.