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Москвичей пригласили на первый «Космический диктант» 12 апреля

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Москвичей пригласили на первый «Космический диктант» 12 апреля
Москва, 2 апреля. Первый «Космический диктант» планируется провести в Москве 12 апреля, сообщил президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федор Юрчихин.

В День космонавтики москвичей приглашают принять участие в диктанте, посвященном освоению космоса. Проверить свои знания могут люди всех возрастов.

12 апреля исполняется 58 лет со дня полета в космос советского летчика-испытателя Юрия Гагарина. По всей стране проходит единый «Гагаринский урок».

Гагарин был первым человеком, который открыл эпоху орбитального пилотирования. Вместе с ним в историю вошел и корабль «Восток». Гагарин стал человеком, представлявшим советскую космонавтику во всем мире.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: ТАСС
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