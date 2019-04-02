Москвичей пригласили на первый «Космический диктант» 12 апреля
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Москва, 2 апреля. Первый «Космический диктант» планируется провести в Москве 12 апреля, сообщил президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федор Юрчихин.
В День космонавтики москвичей приглашают принять участие в диктанте, посвященном освоению космоса. Проверить свои знания могут люди всех возрастов.
12 апреля исполняется 58 лет со дня полета в космос советского летчика-испытателя Юрия Гагарина. По всей стране проходит единый «Гагаринский урок».
Гагарин был первым человеком, который открыл эпоху орбитального пилотирования. Вместе с ним в историю вошел и корабль «Восток». Гагарин стал человеком, представлявшим советскую космонавтику во всем мире.