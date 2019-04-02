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Искусствовед обвинила Третьяковку в присвоении работ художника Хаткевича

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Искусствовед обвинила Третьяковку в присвоении работ художника Хаткевича

Москва, 2 апреля. Икусствовед из Калининграда обвинила Третьяковскую галерею в присвоении работ художника-аутсайдера Алекса Хаткевича. Общая стоимость картин превышает 4,5 млн рублей, сообщил источник Федерального агентства новостей.

1 апреля в полицию поступило заявление от искусствоведа из Калининградской области. По словам заявительницы, с 19 ноября по 2 декабря она находилась в Москве. В это время здесь открылась выставка в музее «Лубка и наивного искусства», проходившей совместно в культурном центре «В толмачах», расположенной в Третьяковской галерее.

Женщина отметила, что 21 ноября при согласовании с сотрудниками Третьяковской галереи передала работы Алекса Хаткевича. Картины выполнены на акварельной бумаге в количестве 90 штук. Общая стоимость переданных картин составила более 62 тысяч евро.

30 марта ей на электронную почту пришло письмо с прикрепленным актом приема-передачи работ, однако сами художественные работы не возвращены. Правоохранительные органы проводят проверку.
 

Автор: Сергей Петров
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