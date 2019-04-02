Московские власти решают проблему «нашествия лис»

Москва, 2 апреля. Столичные власти проводят исследования и изучают международный опыт, чтобы решить проблему «нашествия лис» в жилые районы. Об этом рассказал журналистам глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

Горожане все чаще стали замечать лис в парках и скверах, но назвать это нашествием нельзя. Власти Москвы проводят исследование вместе с сотрудниками комитета по ветеринарии.

Кроме того, ведется профилактическая работа с москвичами. По словам Кульбачевского, план действий будет готов в течение года.

Все лисы, которые попадают в город, проходят вакцинацию. Обычно после этого они мигрируют в другие районы. Поскольку лисы могут переносить бешенство, контактировать с ними, как и с зайцами, дикими собаками, людям нежелательно.

О случаях нападения животных сообщалось ранее в Петербурге, только в 2018 году 300 человек покусали белки и лисы.