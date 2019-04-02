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Двое собутыльников изнасиловали жительницу Химок

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Двое собутыльников изнасиловали жительницу Химок

Москва, 2 апреля. Жительница подмосковного города Химки обратилась в полицию, заявив, что в ночь на 1 апреля ее изнасиловали двое неизвестных мужчин в Москве. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел около 02.30 в поселке Сосенское. Женщина распивала алкогольные напитки в компании малознакомых мужчин. Затем злоумышленники совершили действия сексуального характера.

Полиция изъяла подушку, одеяло и белье с места происшествия. Проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента. Ранее сообщалось, что трое мужчин изнасиловали женщину возле пригородных касс в Москве.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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