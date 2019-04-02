Карту «Тройка» для оплаты входа принимают в 45 музеях Москвы

Москва, 2 апреля. Платежную карту «Тройка» стали принимать в 45 музеях российской столицы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Транспортную карту можно использовать при посещении музея имени Солженицына, музея нумизматики, Третьяковской галереи, Московского зоопарка. По словам замначальника московского метрополитена по клиентской работе Романа Латыпова, по карте «Тройка» доступно более 50 городских сервисов.

Речь идет об оплате проезда на канатной дороге от «Лужников» до Воробьевых гор, при входе на катки в столичных парках. Это очень удобно для пассажиров московского транспорта, которым не приходится носить с собой наличные или банковские карты, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что московский метрополитен планирует выпустить жетоны с платежной функцией карты «Тройка».