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Два православных храма построят в Троицке

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Два православных храма построят в Троицке

Москва, 2 апреля. В поселениях Первомайское и Вороновское Троицкого округа Москвы построят два храмовых комплекса, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

В ведомстве отметили, что участки для строительства передадут в безвозмездное пользование сроком на 9 лет. Земельные участки находятся в поселке Птичное и деревне Бабенки.

В Первомайском поселении площадь участка составила 1,7 га, в Вороновском — 0,7 га, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что на проспекте Мира в Москве отреставрируют особняк в стиле модерна. До нашего времени сохранилась лепнина и росписи окон. Сейчас в этом здании базируется хор Турецкого.

 

Автор: Ирина Селезнева
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