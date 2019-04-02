Особняк с лепниной и витражами отреставрируют в Москве

Москва, 2 апреля. Особняк в стиле модерн, расположенный на проспекте Мира в Москве, отреставрируют, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Здание было возведено в первой половине XIX века в стиле классицизм, но в 1902 году его полностью перестроили. Проект в стиле модерн разработал архитектор Александр Гребенщиков, позднее здание получило статус объекта культурного значения.

Сохранились оригинальные фасады и убранство парадной второго этажа роскошного особняка: лепнина, росписи на окнах. Сейчас здание используют музыканты хора Михаила Турецкого, пишет «Вечерняя Москва».

Столичные власти держат на контроле состояние объектов культуры регионального значения. Многие работы по реставрации проводятся на территории ВДНХ. Ранее павильону «Биология» вернули исторические скульптуры рыб.