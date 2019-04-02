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Московские парки пригласили на юбилейный субботник

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Московские парки пригласили на юбилейный субботник

Москва, 2 апреля. В российской столице 20 апреля состоятся субботник в 30 городских парках, включая «Царицыно», «Сокольники», парк Победы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Субботник «Чи100 в парке» станет юбилейным. Он приурочен в память о событиях 1919 года, когда на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги прошел первый в столице субботник,.

Городские власти подготовили праздничные мероприятия, в том числе утренние зарядки с участием российских звезд. Известные персоны займутся спортом вместе с горожанами, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что 1 апреля в Москве стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству общественных мест.

Автор: Ирина Селезнева
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