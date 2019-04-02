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Жетоны с функцией карты «Тройка» появятся в московском метро

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Жетоны с функцией карты «Тройка» появятся в московском метро

Москва, 2 апреля. Столичный метрополитен второй раз выпустил жетоны для оплаты проезда ограниченной серией и с функционалом карты «Тройка».

Как рассказала замначальника метро по работе с пассажирами Юлия Темникова, первые жетоны были выпущены в августе 2018 года. Пассажиры положительно отозвались об идее выпуска «Тройки» в виде жетона.

В жетоны вшит чип карты, платежный инструмент можно приобрести в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская». Им также можно оплатить проезд в наземном транспорте и посещение ряда музеев, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют обустроить территорию новых станций метрополитена в этом году.

Автор: Ирина Селезнева
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