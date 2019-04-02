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В сети московских кинотеатров бесплатно покажут фильмы об узниках концлагерей

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В сети московских кинотеатров бесплатно покажут фильмы об узниках концлагерей

Москва, 2 апреля. Советские фильмы об узниках концлагерей покажут бесплатно в городских кинотеатрах «Москино» 10 и 11 апреля, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Показ фильмов на основе исторических событий приурочен к Международному дню освобождения узников концлагерей. Программа включает шесть документальных и художественных фильмов.

Москвичи увидят такие фильмы, как «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма, «Земля, до востребования» Вениамина Дормана и другие

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в столичных библиотеках стартовали праздничные мероприятия, приуроченные к 210-летию со дня рождения великого русского писателя Николая Гоголя. На площадках библиотек проведут сотни лекций, театральных постановок и мастер-классов для читателей и начинающих писателей.

Автор: Ирина Селезнева
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