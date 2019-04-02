Синоптики рассказали, когда в Москву придет по-настоящему теплая погода

Москва, 2 апреля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.

Температура воздуха +15 градусов придет в Москву после 15 апреля. На этой неделе средняя температура воздуха будет на уровне +6 +8 градусов, в ночное время суток столбики термометров не опустятся ниже нулевой отметки.

По словам Вильфанда, это соответствует климатической норме. 2 и 4 апреля в российской столице будет солнечно, а 5 апреля ожидаются осадки.