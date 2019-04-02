Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву придет по-настоящему теплая погода

31
0 Оставить комментарий

Синоптики рассказали, когда в Москву придет по-настоящему теплая погода

Москва, 2 апреля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.

Температура воздуха +15 градусов придет в Москву после 15 апреля. На этой неделе средняя температура воздуха будет на уровне +6 +8 градусов, в ночное время суток столбики термометров не опустятся ниже нулевой отметки.

По словам Вильфанда, это соответствует климатической норме. 2 и 4 апреля в российской столице будет солнечно, а 5 апреля ожидаются осадки.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров