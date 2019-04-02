В Москве откроют центр занятости для людей старше 55 лет

Москва, 2 апреля. Глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в Москве появится центр занятости для граждан старше 55 лет.

Новый центр откроется в течение одного-двух месяцев, ориентированный на граждан предпенсионного возраста. Петросян добавил, что профпереподготовка кадров уже началась, эта категория граждан сможет найти себе место на рынке труда.

Центр получит имя «Моя работа», его специалисты будут взаимодействовать напрямую и формировать банк вакансий. В 2019 году удалось трудоустроиться около 9 тыс. работникам пенсионного возраста, отметил чиновник. Напомним, что в российской столице действует программа по поддержке жителей старшего возраста «Московское долголетие».