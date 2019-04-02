В Гидрометцентре рассказали, когда москвичам лучше менять резину

Москва, 2 апреля. Специалисты рассказали, когда россиянам лучше менять зимнюю резину на летнюю. По их словам, в первые апрельские дни в Москве и Подмосковье температура ночью будет отрицательной, поэтому менять зимнюю резину на летнюю пока не рекомендуется. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, при температуре ниже плюс пяти градусов меняются эластичные свойства резины, из-за чего будет ухудшаться сцепление колес с дорогой.

Эксперт уточнил, что резину необходимо поменять не ранее, чем через неделю, 5–6 апреля. Как добавил специалист, в эти дни в Московской области сойдет последний снег и, возможно, погода станет более ровной, без сильных перепадов между дневными и ночными значениями.

В Гидрометцентре подчеркнули, что 2 апреля в Москве и Московской области будет действовать мощный антициклон, он держит столбики термометров ночью в отрицательных значениях. На этой неделе не исключено понижение температуры до минус шести градусов. Как пишет «Российская газета», при этом погода будет малооблачная, днем воздух прогреется до плюс 6–8 градусов.