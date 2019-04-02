Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда москвичам лучше менять резину

45
0 Оставить комментарий

В Гидрометцентре рассказали, когда москвичам лучше менять резину

Москва, 2 апреля. Специалисты рассказали, когда россиянам лучше менять зимнюю резину на летнюю. По их словам, в первые апрельские дни в Москве и Подмосковье температура ночью будет отрицательной, поэтому менять зимнюю резину на летнюю пока не рекомендуется. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, при температуре ниже плюс пяти градусов меняются эластичные свойства резины, из-за чего будет ухудшаться сцепление колес с дорогой.

Эксперт уточнил, что резину необходимо поменять не ранее, чем через неделю, 5–6 апреля. Как добавил специалист, в эти дни в Московской области сойдет последний снег и, возможно, погода станет более ровной, без сильных перепадов между дневными и ночными значениями.

В Гидрометцентре подчеркнули, что 2 апреля в Москве и Московской области будет действовать мощный антициклон, он держит столбики термометров ночью в отрицательных значениях. На этой неделе не исключено понижение температуры до минус шести градусов. Как пишет «Российская газета», при этом погода будет малооблачная, днем воздух прогреется до плюс 6–8 градусов.

В Гидрометцентре рассказали, когда москвичам лучше менять резину

Автор: Алия Садыкова
Источник: Российская газета
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров