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Житель Подмосковья собрал с соседей 50 тысяч на новые замки и пропал

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Житель Подмосковья собрал с соседей 50 тысяч на новые замки и пропал

Москва, 1 апреля. Житель подмосковного города Дмитров Николай Х. предложил соседям установить электромагнитные замки на входные двери. Мужчина собрал около 50 тысяч рублей и пропал.

Жильцы 18 квартир дома на улице Почтовой собранные средства передали таксисту Николаю в середине марта. Через три недели они не смогли найти ни Николая, ни замков.

По словам соседей, сначала мужчина каждый день откладывал установку замков, а потом пропал, отключив телефон. Обманутые жильцы попытались решить проблему через его родственников, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Но мать заявила, что долги сына отдавать не будет, а его супруга даже не стала разговаривать с соседями.

Автор: Ирина Селезнева
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