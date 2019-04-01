Собянин рассказал, где в Москве появятся необычные площадки для регистрации брака

Москва, 1 апреля. Столичные власти откроют необычные площадки для регистрации брака в лучших местах города. Об этом говорится в сообщении на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Новые площадки откроются 4 мая, в этот день двадцать свадебных площадок будут красиво украшены, а молодоженов поздравят известные российские артисты. Собянин отметил, что поклонники классики смогут зарегистрировать брак в особняке Спиридонова или в особняке на Волхонке.

Любителям современной архитектуры понравятся площадки в Останкинской телебашне и в башнях «Меркурий» и «Федерация». А тех, кто ценит исконно русские традиции, порадует колорит Храма Христа Спасителя, пишет РИАМО.