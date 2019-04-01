Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Собянин рассказал, где в Москве появятся необычные площадки для регистрации брака

33
0 Оставить комментарий

Собянин рассказал, где в Москве появятся необычные площадки для регистрации брака

Москва, 1 апреля. Столичные власти откроют необычные площадки для регистрации брака в лучших местах города. Об этом говорится в сообщении на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Новые площадки откроются 4 мая, в этот день двадцать свадебных площадок будут красиво украшены, а молодоженов поздравят известные российские артисты. Собянин отметил, что поклонники классики смогут зарегистрировать брак в особняке Спиридонова или в особняке на Волхонке.

Любителям современной архитектуры понравятся площадки в Останкинской телебашне и в башнях «Меркурий» и «Федерация». А тех, кто ценит исконно русские традиции, порадует колорит Храма Христа Спасителя, пишет РИАМО.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров