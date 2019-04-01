Украшения Tiffany на 1 млн рублей украли из квартиры менеджера ФК «Спартак» в Москве

Москва, 1 апреля. Сумки и украшения более чем на миллион рублей похитила московская студентка из квартиры менеджера ФК «Спартак», сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию 31 марта обратилась москвчика, она заявила о краже ювелирных украшений. По ее словам, сын пригласил домой двух девушек, после ухода одной из них он обнаружил пропажу трех женских сумок и золотых ювелирных изделий бренда Tiffany.

Общий ущерб превысил миллион рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В ночь на 1 апреля полиция задержала подозреваемую, студентку колледжа. Похищенное изъято, ведется расследование.