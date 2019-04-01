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Украшения Tiffany на 1 млн рублей украли из квартиры менеджера ФК «Спартак» в Москве

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Украшения Tiffany на 1 млн рублей украли из квартиры менеджера ФК «Спартак» в Москве

Москва, 1 апреля. Сумки и украшения более чем на миллион рублей похитила московская студентка из квартиры менеджера ФК «Спартак», сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию 31 марта обратилась москвчика, она заявила о краже ювелирных украшений. По ее словам, сын пригласил домой двух девушек, после ухода одной из них он обнаружил пропажу трех женских сумок и золотых ювелирных изделий бренда Tiffany.

Общий ущерб превысил миллион рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В ночь на 1 апреля полиция задержала подозреваемую, студентку колледжа. Похищенное изъято, ведется расследование.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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