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Трое мужчин изнасиловали женщину возле пригородных касс в Москве

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Трое мужчин изнасиловали женщину возле пригородных касс в Москве

Москва, 1 апреля. Женщина попала в реанимацию с множеством травм после жестокого изнасилования около пригородных касс недалеко от платформы «Выхино».

В электричке, которая ехала в сторону Московской области, женщина познакомилась с тремя мужчинами. Она стала распивать с ними алкогольные напитки, а затем вышла из электропоезда.

Женщина проследовала за ними к гаражам. Там неизвестные избили и изнасиловали ее, а также украли мобильный телефон.

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали множественные травмы, пишет РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что в Москве знакомый матери изнасиловал двенадцатилетнего мальчика. Об инциденте в полицию заявила мать ребенка.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: РЕН ТВ
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