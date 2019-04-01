Трое мужчин изнасиловали женщину возле пригородных касс в Москве

Москва, 1 апреля. Женщина попала в реанимацию с множеством травм после жестокого изнасилования около пригородных касс недалеко от платформы «Выхино».

В электричке, которая ехала в сторону Московской области, женщина познакомилась с тремя мужчинами. Она стала распивать с ними алкогольные напитки, а затем вышла из электропоезда.

Женщина проследовала за ними к гаражам. Там неизвестные избили и изнасиловали ее, а также украли мобильный телефон.

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали множественные травмы, пишет РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что в Москве знакомый матери изнасиловал двенадцатилетнего мальчика. Об инциденте в полицию заявила мать ребенка.