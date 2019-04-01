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Весенний месячник по благоустройству стартовал в Москве

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Весенний месячник по благоустройству стартовал в Москве

Москва, 1 апреля. В российской столице 1 апреля стартовал месячник по уборке и благоустройству городских территорий, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В работе по наведению чистоты и порядка в Москве задействовали более 600 тысяч коммунальщиков. Столичные власти пригласили москвичей принять участие в субботниках 13 и 20 апреля, пишет РИАМО.

Рабочие восстановят более 35 тысяч га газонов, удалят сухостой, разобьют цветники, отремонтируют детские площадки после зимы, отмечает «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют благоустройство 60 га территории вокруг Киевского вокзала.

Автор: Ирина Селезнева
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