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Похолодание пришло в Москву 1 апреля

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Похолодание пришло в Москву 1 апреля

Москва, 1 апреля. Начало рабочей недели в Москве будет холодным из-за атлантического атмосферного фронта, температура воздуха понизится до 3-4 градусов тепла.

Неделя ожидается прохладной и дождливой. 1 апреля будет дуть северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 759 мм ртутного столба. По данным погодного центра «Фобос», потепление возможно 5 апреля. На будущих выходных будет тепло, +8 +10 градусов, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее спасатели объявили «желтый» уровень погодной опасности 1 апреля из-за сильного ветра.

Автор: Ирина Селезнева
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