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Предпринимателей пригласили в Москву на форум «Цифровая эволюция бизнеса»

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Предпринимателей пригласили в Москву на форум «Цифровая эволюция бизнеса»

Москва, 1 апреля. В российской столице 18 апреля пройдет форум «Цифровая эволюция бизнеса», говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На площадке форума организуют четыре дискуссии, в рамках которых своим опытом поделятся 20 экспертов. Среди них представители ведущих отечественных и зарубежных IT-компаний.

Ключевая тема форума: цифровое обучение и развитие инфраструктуры, продвижение бизнеса в Интернете. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, принципы новой экономики нужно применять на практике, иначе конкуренты оставят вас далеко позади, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что 1-2 июля в Москве пройдет форум по развитию парламентаризма. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил делегацию Ливана принять участие в форуме.

Автор: Юлия Шелковенко
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