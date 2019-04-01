Московские библиотеки отмечают 210-летие со дня рождения Гоголя

Москва, 1 апреля. В первый день апреля исполняется 210 лет со дня рождения писателя Николая Гоголя. В столичных библиотеках по этому случаю подготовили различные мероприятия, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Читатели смогут посетить лекции о творчестве Гоголя, кинопоказы и спектакли. В апреле пройдет более сотни бесплатных мероприятий на 77 площадках.

Ожидается, что в «Доме Гоголя» на Никитском бульваре каждую среду будут показывать советские фильмы, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что единый электронный читательский билет принимают уже в 170 московских библиотеках.