Москва, 1 апреля. Ученые в Москве разработали хирургический «клей», созданный из собственной плазмы крови пациента для остановки кровотечений, лечения ран и ожогов. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства российской столицы.

Ученые в Москве научились создавать хирургический «клей» из плазмы крови пациента. Отмечается, что вещество изготавливают из 200 миллилитров плазмы крови пациента, которого ждет операция. Врачи берут плазму за 2–3 дня до хирургического вмешательства. Приготовленный препарат хранят в холоде, а перед нанесением во время операции разогревают до температуры тела человека.

Как объяснили медики, при операции используется от одного до 20 миллилитров средства. По словам специалистов, «клей» наносится на рану после операции. Он плотно прилегает к тканям и покрывает их пленкой. Вещество рассасывается за 2–8 недель, а пациенту не приходится вновь посещать больницу.

Как уточнили в мэрии, клинические испытания инновационного средства проводились в Институте нейрохирургии имени академика имени Бурденко и Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

Ранее российские ученые разработали эффективное средство лечения тяжелых ран. Ученые из Красноярска совместно с коллегами из института Йожефа Стефана в Словении придумали наноантибиотик, доказавший эффективность при лечении тяжелых ран. Препарат разработан на основе серебра и цинка. В его составе используются также лекарственные растения, произрастающие в Восточной Сибири — володушка золотистая и борщевик рассеченный.

Как заявила профессор базовой кафедры биотехнологии Сибирского федерального университета Светлана Прудникова, в настоящее время исследователи совершенствуют специальный материал из бактериальной целлюлозы, который можно будет применять при лечении осложненных ран, ожогов.

Отмечается, что бактериальная целлюлоза обладает высоким уровнем биосовместимости и широко используется в качестве перевязочного материала. Но она не обладает антибактериальным действием, поэтому обогащение ее антибиотиком может значительно улучшить лечебные свойства.

По результатам тестов наноантибиотик показал эффективность против синегнойной палочки, штамма стафилококка, вызывающего сепсис и пневмонии, а также против кишечной палочки.