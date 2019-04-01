Синоптики предупредили москвичей о ненастной погоде

Москва, 1 апреля. Холодный атмосферный фронт принесет в Москву в первый день апреля сильный ветер, облачность и кратковременный дождь.

По данным погодного центра «Фобос», апрель в Москве начнется с ненастной погоды. В понедельник в течение дня ожидается порывистый ветер, который будет сопровождаться низкой облачностью. Местами пройдет дождь, вероятен мокрый снег.

Метеорологи сообщают, что такая погода характерна для этого времени года. Температурный фон вернулся в климатическое русло. Ночью температура воздуха составила около +2 градусов, днем термометры могут показать до шести градусов тепла.

По предварительным прогнозам, погода изменит характер к середине недели. С приходом антициклона в небе появится солнце, а суточные колебания температуры ожидаются в диапазоне от небольшого «минуса» до +10 градусов.

К выходным, как сообщают синоптики, снова повысится вероятность кратковременных дождей.

Ранее RT сообщил, что в Москве на сутки с 21.00 воскресенья введен «желтый» повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра.