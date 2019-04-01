На северо-западе Москве локализован масштабный пожар на одном из складов

Москва, 1 апреля. Пожарным удалось локализовать возгорание на неиспользуемом складе на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, ночью 1 апреля загорелась кровля неэксплуатируемого здания, после чего огонь перекинулся на соседний офис.

Площадь пожара быстро выросла с 400 до 3 тысяч квадратных метров, открытым огнем пылало все здание склада, размеры которого составляют 120 на 50 метров.

Около пяти часов утра пожарные сообщили, что возгорание локализовано после полного обрушения кровли. В данный момент площадь пожара составляет около 1,5 тыс квадратных метров. Над его ликвидацией работают более 50 огнеборцев и 14 единиц специальной техники.

На место ЧП прибыла передвижная лаборатория МЧС России по Москве, которая констатировала, что концентрация вредных частиц в атмосфере в районе пожара не превышает предельно допустимых значений.