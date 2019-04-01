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Происшествия

ФАН публикует видео с места падения лесов в центре Москвы

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ФАН публикует видео с места падения лесов в центре Москвы

Москва, 1 апреля. Строительные леса обрушились на Садово-Спасской улице в Москве, Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

У здания, принадлежащего министерству сельского хозяйства РФ на Садово-Спасской улице в Москве, обрушились строительные леса на площади приблизительно 300 квадратных метров. Леса были возведены для проведения косметического ремонта фасада здания.

По предварительным данным, никто не пострадал. Как сообщает ливкор ФАН, под завалами оказались 5-6 машин, в которых на момент происшествия никого не было.

В данный момент место ЧП огорожено, движение в этом районе перекрыто. Оперативные службы выясняют причины обвала строительных конструкций.

 

Автор: Виталий Рыжков
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