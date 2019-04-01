Новейшие препараты для лечения рака будут применять в Москве

Москва, 1 апреля. Столичные онкологи с 1 апреля начнут применять новейшие препараты для лечения рака.

«Современными препаратами в полном объеме обеспечат пациентов, страдающих раком молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки, бронхов или меланомой», — говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ранее московские власти выделили 15,6 млрд на препараты таргетной и иммунной терапии. Эти лекарства избирательно воздействуют на определенные виды злокачественных опухолей, обладая минимальными побочными эффектами.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что средства бюджета города будут выделяться на частичное уменьшение потребности пациентов в этих таргетных препаратах. Кроме того, стоимость терапии по полису ОМС будет определяться по каждому конкретному случаю.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московских больницах расширяются скрининговые программы для раннего выявления рака. Кроме того, с 2018 года власти оказывают поддержку врачам, которые выявляют рак на ранней стадии: им выплачивают от 30 тыс. до 115 тыс. рублей за каждый диагноз, сообщают «Известия».

Отметим, что в Минздраве РФ заявили об увеличении заболеваемости раком на 14% за последние 10 лет. Это связано с увеличением продолжительности жизни, а также с улучшением качества диагностики.

Напомним, что китайские онкологи выяснили, что для снижения риска развития рака печени необходимо внедрить в рацион цельнозерновые продукты, сообщает «Газета.ru».