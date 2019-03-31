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Происшествия

Строительные леса обрушились у здания в центре Москвы

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Строительные леса обрушились у здания в центре Москвы

Москва, 31 марта. У здания на улице Садовая-Спасская в центре Москвы обрушились строительные леса на площади 300 квадратных метров. Здание принадлежит министерству сельского хозяйства России, идет косметический ремонт фасада, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Под завалами оказались два легковых автомобиля, в момент падения лесов в салоне авто никого не было. Сведений о пострадавших пока не поступало. На место происшествия прибыли оперативные службы. Выясняется причина обвала строительных конструкций.

Автор: Сергей Петров
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