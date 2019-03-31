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Москвичей ожидает солнечная погода в первую неделю апреля

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Москвичей ожидает солнечная погода в первую неделю апреля

Москва, 31 марта. Жителей и гостей столицы ожидает комфортная и солнечная погода на протяжении практически всей первой недели апреля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве на понедельник из-за сильного ветра. Однако уже со вторника метеоусловия в столице станут более благоприятными. До конца недели в Москве установится солнечная погода без осадков. Ночью температура воздуха в городе будет опускаться до отметок от -1 до -3 градусов. В дневное время столичные термометры покажут +6 градусов и выше.

Также Роман Вильфанд призвал московских автомобилистов повременить со сменой сезонной резины. Синоптик не рекомендует устанавливать летние шины, пока температура воздуха ночью не достигнет плюсовых значений. Спокойно «переобуться» можно будет в уже десятых числах апреля.

Ранее сообщалось, что минувшее воскресенье стало самым теплым днем этого года в Москве. Температура воздуха достигала +14 градусов.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Интерфакс
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