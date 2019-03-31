Против москвички, оставлявшей ребенка без еды, возбудили уголовное дело

Москва, 31 марта. Против жительницы Новой Москвы, которая оставляла девятилетнего сына без еды, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Семья состояла на профилактическом учете. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних московского межмуниципального отдела МВД России «Красносельское» посетили квартиру неблагополучной ячейки общества, где обнаружили оставленного без присмотра девятилетнего ребенка. Мальчик находился в тяжелом состоянии, поскольку несколько дней ничего не ел. На место тут же был вызван наряд скорой помощи, чтобы обеспечить госпитализацию ребенка. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Выяснилось, что 45-летняя мать не в первый раз оставила ребенка одного без еды и средств к существованию. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей. Несмотря на меры правоохранителей, мать мальчика продолжала вести асоциальный образ жизни и употреблять спиртные напитки.

По факту оставления ребенка в квартире без продуктов питания и присмотра возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что суд оставил в СИЗО мать пятилетней девочки, найденной в московской захламленной квартире. Женщина обвиняется в покушении на убийство.