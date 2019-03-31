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Собянин рассказал о льготах для пожилых москвичей

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Собянин рассказал о льготах для пожилых москвичей

Москва, 31 марта. Возраст получения льгот для жителей Москвы старшего возраста не изменился в ходе пенсионной реформы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Администрация Москвы позаботилась, чтобы социальные льготы назначались пожилым горожанам не после выхода на пенсию, а по достижении определенного возраста. Для женщин это привычная цифра 55 лет, а для мужчин — 60. К мерам поддержки москвичей старшего возраста по-прежнему относится льготный проезд на общественном транспорте.

Также пожилые жители столицы имеют право на санаторно-курортное лечение за счет бюджетных средств. Кроме того, по достижении указанного выше возраста москвичам не нужно платить за изготовление и ремонт зубных протезов. На себя придется взять лишь расходы по приобретению драгоценных металлов и металлокерамики.

Также для москвичей старшего возраста реализуется программа «Московское долголетие». Проект позволяет пожилым жителям столицы бесплатно посещать спортивные занятия, изучать английский язык и повышать компьютерную грамотность. Программа направлена на увеличение продолжительности жизни и организацию досуга пожилых москвичей.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Официальный сайт мэра Москвы
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