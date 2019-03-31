Москвичам рассказали о сезонных правилах ухода за питомцами

Москва, 31 марта. С приходом весны жителям столицы стоит обратить особое внимание на уход за домашними животными. Об особенностях заботы о питомцах в период потепления рассказала ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных в ВАО Екатерина Егорова.

С приходом оттепели хозяевам собак и кошек в первую очередь стоит озаботиться обработкой питомцев специальными средствами от эктопаразитов. Профилактика поможет предотвратить укусы клещей, которые начинают проявлять активность при плюсовой температуре. Также следует обратить внимание на симптомы аллергии у собак, которые тоже могут реагировать на сезонное цветение. В случае подобных проявлений лечение назначается ветеринарным врачом.

Собаководам нужно помнить, что таяние снега высвобождает большое количество мусора. В этот период рекомендуется использовать намордник, чтобы животное не съело ничего лишнего.

«Нужно помнить, что собаки выходят на улицу не только чтобы сходить в туалет, но и «поохотиться» — это у них в крови. И, когда хозяин отвлекается, даже самая послушная собака обязательно подберет что-то «съедобное», — рассказала Екатерина Егорова.

Если питомец порезался, наступив на стекло, нужно обработать рану хлоргексидином, а затем обратиться к ветеринару, чтобы определить серьезность раны. Выгуливать собак рекомендуется на специальных площадках, к которым нет доступа у бродячих животных, поскольку весной у зверей просыпается тяга к противоположному полу. Также перед дачным сезоном необходимо привить животное от бешенства и лептоспироза.

Ветеринарный врач призывает владельцев не забывать о гигиене своих питомцев в любое время года. Собакам нужно мыть лапы после каждой прогулки. Весной рекомендуется постепенно вычесывать зимний подшерсток животных специальной щеткой, чтобы избежать появления паразитов.

Напомним, ранее были названы самые популярные породы собак среди москвичей. Лидерами рейтинга стали лабрадоры, джек-рассел-терьеры и вельш-корги.