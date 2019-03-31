Фестиваль экстрима «Прорыв» проходит второй день в «Лужниках»

Москва, 31 марта. Второй день фестиваля экстремальных видов спорта «Прорыв» проходит на малой арене спортивного комплекса «Лужники» в столице. Зрители шоу были поражены необычными и опасными трюками, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Участниками фестиваля стали зарубежные и российские звезды таких экстремальных видов спорта, как FMX, BMX, кикскутеринг, агрессивные ролики и стронгмен. Посетители мероприятия были впечатлены прыжками на горящем трамплине, мотофристайлом с применением пиротехники и многими другими трюками, выполненными профессиональными спортсменами.

Организатором фестиваля «Прорыв» выступил Департамент спорта города Москвы.