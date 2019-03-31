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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности в понедельник

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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности в понедельник

Москва, 31 марта. Жителей Москвы предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в понедельник 1 апреля. Синоптики объявили в столице «желтый» уровень погодной опасности.

Причиной предупреждения стало усиление ветра в столице. Его скорость в порывах будет достигать 15 метров в секунду. Такая погода является потенциально опасной. Также об усилении ветра во второй половине дня в воскресенье ранее москвичам рассказало МЧС. Таким образом, жителям и гостям столицы следует быть осторожными и внимательными до конца завтрашнего дня.

Ранее сообщалось, что воскресенье стало самым теплым днем с начала этого года в Москве. Столбики термометров достигали отметки +13 градусов.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Гидрометцентр России
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