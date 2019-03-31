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МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре

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МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре

Москва, 31 марта. Москвичей и гостей столицы ожидает усиление ветра во второй половине дня в воскресенье. Об этом жителей города предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Синоптики Росгидромета предсказали усиление ветра после 14.00 в воскресенье. Неблагоприятные условия сохранятся до конца суток. В порывах скорость ветра будет достигать от 12 до 17 метров в секунду. МЧС призывает москвичей быть внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось, что воскресенье стало самым теплым днем года в Москве. Температура воздуха поднималась до +13 градусов.

 

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве
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