МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре

Москва, 31 марта. Москвичей и гостей столицы ожидает усиление ветра во второй половине дня в воскресенье. Об этом жителей города предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Синоптики Росгидромета предсказали усиление ветра после 14.00 в воскресенье. Неблагоприятные условия сохранятся до конца суток. В порывах скорость ветра будет достигать от 12 до 17 метров в секунду. МЧС призывает москвичей быть внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось, что воскресенье стало самым теплым днем года в Москве. Температура воздуха поднималась до +13 градусов.