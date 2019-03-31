Пять человек пострадали в аварии с автобусом и грузовиком на Киевском шоссе

Москва, 31 марта. Пять человек пострадали в результате аварии, которая произошла сегодня в Москве. На 26-м километре Киевского шоссе столкнулись автовоз и автобус №911. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места ДТП.

По предварительной информации, водитель автовоза не справился с управлением и допустил столкновение с общественным транспортом. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам автобуса и мужчине, который находился за рулем грузовика. Сообщается, что в аварии также принял участие легковой автомобиль Volvo.

Ранее в Москве таксист сбил сотрудника ДПС, который оформлял ДТП. Пострадавший инспектор находится в больнице.