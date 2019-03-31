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Воскресенье стало самым теплым днем года в Москве

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Воскресенье стало самым теплым днем года в Москве

Москва, 31 марта. Воскресенье стало самым теплым днем 2019 года в Москве. Такие данные поступили в Гидрометцентр России.

Метеостанция, расположенная вблизи метро «Краснопресненская», в 13.00 зафиксировала рекордный показатель температуры воздуха, который составил +13,1 градуса. Предыдущим самым теплым днем года в Москве стала минувшая суббота. Вчера метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру +8,4 градуса.

Ранее синоптики рассказали москвичам о погоде в начале апреля. Жителей и гостей столицы ждет похолодание до +8 градусов.

 

Автор: Василиса Бойко
Источник: Гидрометцентр России
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