Московский таксист сбил инспектора ДПС, оформлявшего ДТП

Москва, 31 марта. Таксист совершил наезд на сотрудника ДПС в Москве сегодня ночью. За жизнь пострадавшего мужчины сейчас борются врачи, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инспектор дорожно-постовой службы оформлял аварию, которая произошла вблизи Тестовской улицы в районе Москва-Сити. В этот момент на мужчину наехала машина такси. От удара инспектор отлетел на несколько метров. Также пострадавший потерял сознание. Очевидцы происшествия пытались на месте привести мужчину в чувство. В результате наезда сотрудник ДПС получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Водитель автомобиля Skoda, который стал виновником происшествия, на данный момент задержан. По предварительной информации, ранее он был лишен водительских прав. Задержанный таксист не стал скрываться с места инцидента. По факту наезда на инспектора ДПС сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось о машине такси, которая врезалась в столб в Москве. В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля. По предварительной информации, водитель потерял управление. Сам таксист в результате инцидента серьезных травм не получил.

Также ранее представители сервиса «Яндекс.Такси» сообщили о планах ввести систему выплаты фиксированного дохода водителям в зависимости от количества заказов или времени работы. Это позволит водителям работать более спокойно и безопасно.