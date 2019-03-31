Московскую пенсионерку оттаскали за волосы из-за замечания о курении

Москва, 31 марта. Пожилая жительница Москвы пострадала от рук соседки, которой пенсионерка сделала замечание о курении. Нападавшая пыталась душить 66-летнюю женщину и дергала ее за волосы.

Инцидент произошел в подъезде одного из домов, расположенных на Гостиничной улице. Соседки пожилой москвички собирались покурить на лестничной площадке. Когда пенсионерка сделала девушкам замечание и попыталась их сфотографировать, начался конфликт, в результате которого одна из курильщиц напала на женщину, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что за прошлый год россияне заплатили более 74 миллионов штрафов за курение в общественных местах. Напомним, антитабачный закон вступил в силу летом 2013 года.