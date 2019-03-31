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Пассажирский самолет Москва – Будапешт посадили в Венгрии с третьей попытки

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Пассажирский самолет Москва – Будапешт посадили в Венгрии с третьей попытки

Москва, 31 марта. Пассажирский самолет Москва — Будапешт только с третьей попытки смог приземлиться в пункте назначения.

По данным источника, знакомого с ситуацией, инцидент произошел в минувшую субботу, 30 марта. Airbus принадлежит российской авиакомпании. Источник уточнил, что экипаж лайнера дважды пытался выпустить шасси при заходе на посадку, но оба раза были безуспешны.

Посадить самолет удалось только после активирования аварийных систем, тогда шасси у самолета вышли, сообщает «Интерфакс». Собеседник агентства добавил, что никто из находившихся на борту людей не пострадал.

В настоящее время лайнер отстранили от дальнейших полетов для выяснения причин ЧП

Автор: Игорь Федоров
Источник: interfax.ru
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