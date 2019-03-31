Москвичи все чаще жалуются на появление диких лис в городе

Москва, 31 марта. Жители Москвы стали все чаще сообщать о появлении диких лис в черте города. Количество подобных обращений существенно выросло за последние два года, рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Еженедельно поступает от 30 до 40 сообщений от горожан о диких лисах. В основном животных встречают на юге и юго-востоке Москвы. Жители столицы по-разному реагируют на появление зверей: кто-то пугается и просит о помощи, кто-то просто считает нужным обратить внимание на факт нахождения лисы на территории города. Причиной такого нашествия рыжих животных являются климатические изменения: в последнее время в Москве стало значительно теплее. В любом случае следует помнить, что лисы являются переносчиками бешенства, отмечает Антон Кульбачевский. Сейчас в местах обитания рыжих зверей размещают специальный корм, который становится для животных заменой прививки.

Ранее власти Москвы рассказали о причинах нашествия летучих мышей на столицу. Миграция так же связана с изменением климата.