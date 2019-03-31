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Синоптики рассказали москвичам о погоде в воскресенье

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Синоптики рассказали москвичам о погоде в воскресенье

Москва, 31 марта. Облачная погода с прояснениями и небольшими осадками ожидается в столичном регионе в воскресенье. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

«Облачная погода с прояснениями. В Подмосковье местами небольшой дождь», — следует из сообщения.

Отмечается, что днем в Москве ожидается 11-13 градусов выше ноля, ночью столбики термометров покажут до двух градусов выше нуля.

В Московской области днем температура составит от 8 до 13 градусов выше нуля, ночью — до пяти градусов выше ноля. Метеослужбы также предупреждают, что ночью возможны осадки в виде дождя и небольшого снега.

Кроме того, по словам синоптиков, в Москве и Подмосковье 31 марта ожидается западный и юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что климатическая весна пришла в российскую столицу на 10 дней раньше планируемого срока.

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба Гидрометцентра
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