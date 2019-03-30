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Огни Красной площади погасили на время акции «Час Земли»

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Огни Красной площади погасили на время акции «Час Земли»

Москва, 30 марта. Жители Москвы присоединились к всемирной ежегодной акции «Час Земли». В столице отключили городское освещение и подсветку более 2 тысяч объектов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Огни Красной площади погасили на время акции «Час Земли»

В честь акции в Москве потухли огни Красной площади, стадиона «Лужники», Большого театра, Госдумы, Останкинской башни, Московского центрального кольца и еще нескольких десятков зданий. Традиционным центральным элементом «Часа Земли» стал 200-килограммовый рубильник, который в этом году приобрел уникальный дизайн благодаря росписи известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Огни Красной площади погасили на время акции «Час Земли»

Создатели «Часа Земли» задумывали его как акцию, посвященную проблемам изменения климата. Активисты считают, что многие действия человека способны приостановить трансформацию, которая сегодня происходит в природе.

«Когда мы говорим про акцию, мы еще и призываем к экономии ресурсов, к устойчивому подходу к этим ресурсам, правильному потреблению, тому, чтобы все-таки понимать, что мы не одни на этой земле, и нам нужно что-то делать для того, чтобы быть в гармонии с этой планетой, вместе с тем миром, в котором мы находимся», — поделился директор по коммуникациям Всемирного фонда дикой природы России Юрий Сочнев.

Огни Красной площади погасили на время акции «Час Земли»

Ранее российский военный технополис «Эра», расположенный в Анапе, отключил электроэнергию, чтобы присоединиться к участию в акции «Час Земли».

Автор: Татьяна Костянова
Источник: Федеральное агентство новостей
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