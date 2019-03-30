Огни Красной площади погасили на время акции «Час Земли»

Москва, 30 марта. Жители Москвы присоединились к всемирной ежегодной акции «Час Земли». В столице отключили городское освещение и подсветку более 2 тысяч объектов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В честь акции в Москве потухли огни Красной площади, стадиона «Лужники», Большого театра, Госдумы, Останкинской башни, Московского центрального кольца и еще нескольких десятков зданий. Традиционным центральным элементом «Часа Земли» стал 200-килограммовый рубильник, который в этом году приобрел уникальный дизайн благодаря росписи известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Создатели «Часа Земли» задумывали его как акцию, посвященную проблемам изменения климата. Активисты считают, что многие действия человека способны приостановить трансформацию, которая сегодня происходит в природе.

«Когда мы говорим про акцию, мы еще и призываем к экономии ресурсов, к устойчивому подходу к этим ресурсам, правильному потреблению, тому, чтобы все-таки понимать, что мы не одни на этой земле, и нам нужно что-то делать для того, чтобы быть в гармонии с этой планетой, вместе с тем миром, в котором мы находимся», — поделился директор по коммуникациям Всемирного фонда дикой природы России Юрий Сочнев.

Ранее российский военный технополис «Эра», расположенный в Анапе, отключил электроэнергию, чтобы присоединиться к участию в акции «Час Земли».